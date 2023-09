L’Allegri meteorologo ci prende ancora. Come racconta Gazzetta, la Juventus versione “Babbo Natale” è rimasta a Reggio Emilia. All’Allianz Stadium, contro il Lecce rivelazione della coppia D’Aversa-Corvino e fino a ieri sera ancora imbattuto, l’allenatore bianconero ha ritrovato la sua Juventus. Non ancora brillante e libera di testa come contro la Lazio, ma attenta e concentrata in fase difensiva. E soprattutto determinata a portare a casa in ogni modo la vittoria senza subire reti per cancellare il 4-2 subito in casa del Sassuolo.