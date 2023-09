Dopo la bella vittoria ottenuta contro la Lazio, ora in casasi pensa a preparare la partita di domani contro il Sassuolo, con i bianconeri che si presenteranno al Mapei. Bisogna ancora capire chi saranno i calciatori convocati dall'allenatore livornese, che sicuramente dovrà rinunciare a Paul Pogba e al brasiliano Alex Sandro, che ne avrà per almeno 45 giorni circa. Ecco perchè, Allegri dovrà pensare come rimediare a queste due assenze importanti, con Federico Gatti che sembra il favorito per una maglia da titolare. Potrebbero esserci delle variazioni anche a centrocampo, con il trio Rabiot-Fagioli- Locatelli che al momento sembra essere la linea scelta dall'allenatore livornese per affrontare la squadra allenata da Dionisi.- La regia verrà affidata ancora una volta all'ex di turno, che contro la Lazio ha dato modo di mettere in mostra ogni qualità del suo repertorio e che ora, vuole appropriarsi delle chiavi del centrocampo bianconero. Centrocampo che però potrebbe trovare un nuovo 'geometra' nei prossimi mesi e il riferimento va ad un giocatore già appartenente alla rosa di. Si tratta di, che continua a giocare da, ma cheLa rivelazione arriva direttamente da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa odierna, dove si è esposto così sulla questione: 'Nicolò può giocare anche davanti alla difesa, va provato. Ha piedi e tecnica. Come detto nel lontano 2017, se non sbaglio, che giocò la prima partita col Real Madrid, dissi che era una mezzala di regia. E così continua a essere.'. Le premesse ci sono, le qualità anche, bisogna capire come e quando l'ex talento della Next Gen verrà impiegato in questa 'nuova' posizione.