Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex portiere bianconero Stefano Tacconi ha parlato della situazione di Paulo Dybala, facendo anche una sua "previsione" sul rinnovo dell'attaccante argentino con la Juve, che al momento pare più che mai in bilico. Ecco il suo commento: "Secondo me all'80% non si arriverà alla firma. E in tanti stanno già pregustando il bocconcino prelibato".