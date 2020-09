Giusto in tempo per la prima giornata di campionato. Dejan Kulusevski sarà presentato a Torino nella giornata di domani, venerdì 18 settembre, alle ore 14. La conferenza sarà trasmessa in diretta su Juventus TV, con diretta testuale su IlBianconero.com. Giorni dunque molto carichi, soprattutto d'emozioni: come riporta Sky Sport, il talento classe 2000 partirà probabilmente da titolare nella gara di apertura del prossimo campionato contro la Sampdoria. Tesi avvalorata dalle assenze di Bernardeschi e Dybala e dalla non perfetta condizione di Douglas Costa. Lo svedese è pronto a imporsi in bianconero, a partire... dalle parole. Per i fatti, appuntamento a domenica.