Un'occasione in più per rinnovare il legame tra il mondo bianconero e il capoluogo lombardo, da sempre molto stretto. Dopo i tanti grandi acquisti sul mercato, da Aaron Ramsey ad Adrien Rabiot e al ritorno di Gianluigi Buffon, in attesa del grande colpo Matthijs de Ligt dall'Ajax, la Juventus lavora il successo del proprio brand a livello italiano e internazionale, con il nuovo mottoben presente fin dalla locandina di presentazione dello Store.Ospite dell'evento anche Gianluigi, che oggi è tornato ufficialmente a vestire la maglia bianconera: