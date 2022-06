Al momento non ha dato certezze, ma quantomeno non ha chiesto di essere ceduto. Matthijs De Ligt resta uno dei difensori più appetibili in Europa, motivo per cui la Juve punta a rinnovare il prima possibile il suo contratto fino al 2026, manovra che consentirebbe al club anche di ammortizzare i costi a livello fiscale. Come riportato da Tuttosport, la Signora ha già pronta per lui una proposta alla Pogba (nonostante la politica di riduzione del monte ingaggi): circa 8 milioni netti di parte fissa, come allo stato attuale, con una riduzione sui bonus.



L'ostacolo resta la clausola rescissoria, che tra un anno salirà da 125 a 140 milioni di euro. L'idea del giocatore e del suo entourage è quella di ridurla e portarla sugli 80 milioni, così da potersi guardare intorno la prossima estate. La Juve, dal canto suo, non vorrebbe scendere così tanto, consapevole che eventuali acquirenti potrebbero formulare offerte interessanti, vicine alla doppia cifra. Sulle sue tracce, come noto, il Chelsea, ma attenzione anche al Liverpool. Le pretendenti non mancano, pertanto i bianconeri vorrebbero chiudere la questione quanto prima per poi andare all'assalto dell'erede di Giorgio Chiellini: il primo nome sulla lista è sempre quello di Kalidou Koulibaly, che il club sogna di affiancare proprio a De Ligt per una coppia potenzialmente in grado di blindare la difesa contro ogni avversario.