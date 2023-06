Gleison Bremer piace in Premier League. Il difensore della Juventus, grande colpo bianconero dell'estate scorsa in difesa, può partire dopo solo una stagione trascorsa in bianconero, perché il Tottenham si è mosso per lui. La Juve, che non lo considera incedibile, ha fissato per lui un prezzo molto elevato perché non vuole svendere i propri gioielli. Richiesta altissima, sottolinea Tuttosport,per il classe '97.