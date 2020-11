Andrea Pirlo ne espresse ampio gradimento tempo fa, quando ancora non aveva idea che sarebbe diventato l’allenatore della Juventus. Isco rimane sempre tra i pensieri bianconeri, tra sogno e realtà. Intanto, il Real Madrid di Zidane non lo considera più un giocatore indispensabile e per questo sta pensando di cedere lo spagnolo già nel mercato di gennaio. Oltre alla Juve, come riporta Sky Sports Uk, ci sono diversi club inglesi, su tutti Arsenal e Everton.