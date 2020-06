Aaron Ramsey fiuta il ritorno in Inghilterra. Da una Londra all’altra, perché questa volta c’è il Tottenham ad aspettarlo. È quanto riporta il Daily Mail, secondo cui il tecnico Josè Mourinho avrebbe sbaragliato la concorrenza per il gallese ex Arsenal. Dunque, dopo una sola stagione, potrebbe finire l’esperienza di Ramsey nella Juventus. Arrivato a parametro zero, a pesare sulla sua complessiva valutazione c’è l’ingaggio, molto oneroso (7 milioni di euro più bonus), uno dei più pesanti in rosa, e la precarietà dal punto di vista fisico, spesso fermo ai box per guai fisici.