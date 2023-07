L'ultima stagione di Nicolò Fagioli, che si è guadagnato un posto da titolare nella Juve dopo essere partito ultimo nelle gerarchie, non è passata inosservata tanto che su di lui si sono accesi i riflettori della Premier League. In particolare, riferisce calciomercato.com, in queste settiman; il talento di casa classe 2001 non si tocca. Quando si parla di Premier League, c'è comunque da fare sempre molta attenzione perché possono arrivare sempre grandi offerte ma al momento la posizione del club bianconero è questa. Un'estate fa, la Juve ha rinnovato il contratto del centrocampista fino al 2026 e l'idea è di tenerlo a lungo. Nella sua prima stagione in Serie A ha disputato quasi 40 partite ed è considerato uno dei pochi punti fermi della squadra.