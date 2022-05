In fase di decollo. Così Calciomercato.com presenta Junior Traoré, talentino del Sassuolo che sta vivendo una vera e propria consacrazione. Il classe 2000 ha stupito tutti, in particolare il Napoli. Che ha avviato una trattativa con i neroverdi per portarlo subito in Campania, già a partire dalla prossima estate.



LA PROPOSTA - Per CM, il Napoli ha presentato una prima proposta da 16 milioni di euro più bonus. Sarebbe un investimento importante per un club che, dopo due anni, è finalmente tornato tra le prime quattro in classifica. Il Sassuolo non cede: vuole qualcosa in più, almeno 25 milioni di euro. E la Juve? Sullo sfondo, con meno forza rispetto a qualche mese fa. Il Sassuolo ha acquistato Traoré proprio con la sinergia dei bianconeri, che hanno avuto due estati per prelevarlo prima di tutti. Ora l'opzione è scaduta. E tutto è di nuovo in ballo.