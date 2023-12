Laha respinto l'opportunità di rientrare(ECA), nonostante l'apertura del presidente dell'ECA, Nasser Al-Khelaifi, al ritorno del club bianconero. Secondo quanto riferito dall'agenzia Reuters,La Juventus aveva precedentemente lasciato l'ECA durante il periodo in cui era presieduta dall'ex presidente bianconero, Andrea Agnelli. Questo avvenne insieme ad altri dodici club, tra cui Inter e Milan, che avevano promosso il progetto della Superlega. Tuttavia, nove di questi club, comprese Inter e Milan, erano successivamente rientrati nell'ECA dopo aver abbandonato la Superlega e aver raggiunto un accordo con l'UEFA. Al contrario, la Juventus, insieme a Real Madrid e Barcellona, è ancora al di fuori dell'associazione.Il presidente dell'ECA, Al-Khelaifi, ha dichiarato che la Juventus sarebbe benvenuta se decidesse di smettere di lottare per il progetto della Superlega, che egli considera un'iniziativa insensata. Nonostante ciò, la Juventus ha confermato che al momento non sta considerando un ritorno nell'ECA.