Mercato di gennaio fatto di occasioni, più che mai in epoca Covid. La Juventus si farà trovare pronta per cogliere le più ghiotte, e attualmente il club bianconero ha preso una posizione netta per alcuni giocatori in orbita da tempo alla Juve, ovvero Mesut Ozil e Arek Milik. In particolare, come riporta Calciomercato.com, Fabio Paratici e Andrea Pirlo sono in linea sul non voler puntare su nuovi trequartisti, scartando dunque la strada che porta al trequartista turco, ormai fuori dai piani dell’Arsenal. Ozil è stato offerto diverse volte alla Juve nel corso degli ultimi anni, ma non è nella lista degli obiettivi.