Attacco o centrocampo? È questo il dubbio che potrebbe interessare la dirigenza della Juventus per il mercato di gennaio, dopo aver visto la prestazione insufficiente della mediana contro l’Inter. Nel frattempo, i contatti per la quarta punta continuano su più fronti e l’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto. Tra i nomi circolati in orbita bianconera è spuntato anche quello di Krzysztof Piatek, anche se la Vecchia Signora considerano fredda la pista, almeno per il momento. Viva ed in continua evoluzione quella che porta a Scamacca, le alternative invece sono Llorente e Pellè.