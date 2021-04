Nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Parma, mister Andrea Pirlo è stato interpellato sullo scottante argomento della SuperLega: "Per il mondo del calcio è uno sviluppo. Ci sono stati tanti cambiamenti negli anni, dalla Champions stessa al modo di giocare e alle regole. Ma io non sono la persona più adatta per dare spiegazioni. Il presidente sarà in prima linea anche nello spiegare come stanno le cose, come stanno facendo gli altri presidenti. Comunque si tratta ancora di un progetto iniziale e queste voci sulla SuperLega non sono un fattore di rischio per noi, che siamo ben concentrati sul presente. E il nostro presente è costituito dalla partita di domani col Parma e dall'obiettivo della qualificazione in Champions League".