Nel presentare in conferenza stampa il big match di domani contro l’Inter, Andrea Pirlo ha parlato del futuro di Ronaldo e Dybala: "Ronaldo e Dybala? Li vedo nel futuro, sicuramente. Rimpianti ci sono come per tutti quelli che non ho avuto a disposizione. Se non arrivi all'obiettivo hai rimpianti per forza, altrimenti non saresti un allenatore in grado di vincere o di essere ambizioso. Rimpianti devi sempre averne".