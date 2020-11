Nella sua intervista a JTV che ha in un certo senso sostituito la conferenza stampa pre-Lazio (annullata dalla Juventus per evitare assembramenti) Andrea Pirlo ha parlato anche di alcuni singoli: "Morata? Giocatore completo, non solo in fase di finalizzazione. È sempre al centro del gioco perché lo coinvolgiamo molto e lui si trova bene. Abbiamo puntato molto su di lui e ora ci puntiamo ancora di più dato che sta bene. Ma non devono segnare solo gli attaccanti: stiamo provando, anche attraverso scambi di posizione, molti inserimenti da gol dei centrocampisti. L'abbiamo visto con Rabiot e McKennie".