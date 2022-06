Tra i calciatori della Juventus con le valigie in mano, c'è Moise Kean. L'attaccante, infatti, potrebbe lasciare nuovamente Torino nella finestra di mercato estiva. Come sottolinea Tuttosport, la volontà dell'attaccante vorrebbe accasarsi in un club che possa permettergli di giocare con maggior continuità.