La Juventus ha al momento in rosa un poker di difensori centrali, al netto del giovane Radu Dragusin. Cosa pensa Massimiliano Allegri di questo pacchetto arretrato? Secondo la Gazzetta dello Sport all'allenatore la difesa va bene così com'è: Chiellini, Bonucci, De Ligt e Demiral lo fanno stare tranquillo. Solo che il difensore turco sembra vicino a una cessione per realizzare una preziosa plusvalenza. Se Demiral dovesse partire, allora ad Allegri arriverebbe poi un sostituto dal mercato. Il nome per ora più caldo è Nikola Milenkovic della Fiorentina.