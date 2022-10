Come racconta Tuttosport, Ci sono ancora(quattro in campionato e una in Champions League) prima della sosta per i mondiali. Cinque partite in cui Massimiliano Allegri ha occasione di provare a rinsaldare la sua posizione alla guida della Juventus oppure finire per comprometterla irreparabilmente. Durante la sosta si prenderà atto della situazione e si valuteràDipenderà dai punti che saranno stati aggiunti in classifica, ok, ma anche dalle scelte tecniche che di volta in volta Allegri avrà fatto.