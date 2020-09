La Juventus ci ha provato, l’ha corteggiato per capire quante fossero le possibilità di andare a dama. Ma il Sassuolo ha sempre alzato il muro per Manuel Locatelli, una parete alta almeno 40 milioni di euro. E la tentazione di cederlo non c’è neanche mai stata, come ha ammesso oggi l’ad Giovanni Carnevali nel prepartita della gara contro il Cagliari: "Il mercato è ancora lungo, dobbiamo aspettare fino al 5 ottobre. Ma la speranza è che i ragazzi più forti restino qui al Sassuolo. Non abbiamo mai avuto la tentazione di cedere Boga e Locatelli, anche perché loro sono convinti di restare qui".