La Juventus sperava di essere riuscita a cedere Aaron Ramsey, con l'auspicio che i Rangers lo riscattassero in estate per liberarsi dell'ingaggio elevato che percepisce attualmente. Tuttavia come riporta il Corriere dello Sport il giocatore farà probabilmente ritorno a Torino in estate. I bianconeri dovranno comunque trovare una nuova sistemazione per il gallese, questa volta definitiva.