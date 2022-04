"La tentazione per i bianconeri esiste, la politica dei “parametri zero” era stata archiviata dopo qualche scottatura di troppo (Ramsey, più che Rabiot), ma in questo caso l’investimento potrebbe avere un senso tecnico e a livello di chimica di squadra". E' quanto scrive la Gazzetta dello Sport, ricordando come i bianconeri abbiano scelto la strada della gioventù e della sostenibilità, abbandonando anni di parametri zero fuori budget e deludenti. Ma anche come potrebbero fare un'eccezione per Di Maria, che non è assolutamente in questa lista. Un aiuto arriverebbe anche dal Decreto Crescita, con tassazione al lordo più bassa per chi arriva dall’estero, può ridurre le spese complessive, Angel può diventare una variabile su cui Allegri modulerebbe l’attacco, nonché una fonte di passaggi decisivi per Vlahovic.