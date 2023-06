La redazione di Calciomercato.com ha stilato la classifica virtuale del campionato di Serie A, conteggiando tutti i principali errori degli arbitri.Gol ingiustamente annullato: 3 se influente, 1 se non influenteGol ingiustamente assegnato: 3 se influente, 1 se non influenteRigore non assegnato: 2 se influente, 1 se non influenteRigore ingiustamente fischiato: 2 se influente, 1 se non influenteEspulsione non fischiata: 2 se influente, 1 se non influenteEspulsione ingiusta: 2 se influente, 1 se non influenteFischio controverso decisivo (punizione o corner da cui nascono gol; ammonizioni): 1.1a giornata: (-)Sampdoria-Atalanta(+), (+)Lecce-Inter(-), (-)Juventus-Sassuolo(+).2a giornata: (+)Atalanta-Milan(-).3a giornata: (+)Milan-Bologna(-).4a giornata: (+)Roma-Monza(-), (-)Sampdoria-Lazio(+).5a giornata: (-)Lazio-Napoli(+), (+)Udinese-Roma(-).6a giornata: (-)Lecce-Monza(+), (+)Bologna-Fiorentina(-), (-)Juventus-Salernitana(+).7a giornata: (-)Roma-Atalanta(+).8a giornata: (-)Empoli-Milan(+).9a giornata: (+)Milan-Juventus(-), (+)Salernitana-Verona(-), (+)Roma-Lecce(-).10a giornata: (-)Atalanta-Sassuolo(+).11a giornata: (-)Fiorentina-Inter(+), (+)Roma-Napoli(-).12a giornata: (-)Lazio-Salernitana(+), (-)Torino-Milan(+).13a giornata: (+)Bologna-Torino(-), (+)Monza-Verona(-).14a giornata: (+)Napoli-Empoli(-), (-)Sassuolo-Roma(+), (+)Inter-Bologna(-).15a giornata: (+)Milan-Fiorentina(-).16a giornata: (-)Sassuolo-Sampdoria(+).17a giornata: (+)Monza-Inter(-), (-)Sampdoria-Napoli(+), (+)Verona-Cremonese(-).18a giornata: (-)Inter-Verona(+), (-)Torino-Spezia (+), (-)Udinese-Bologna(+), (+)Empoli-Sampdoria(-).19a giornata: (+,+)Spezia-Roma(-,-).20a giornata: (+)Empoli-Torino(-).21a giornata: nessun episodio rilevante da segnalare.22a giornata: (-)Empoli-Spezia(+), (-)Napoli-Cremonese(+).23a giornata: (+Sampdoria-Bologna(-), (-)Salernitana-Lazio(+).24a giornata: (-)Bologna-Inter(+).25a giornata: nessun episodio rilevante da segnalare.26a giornata: nessun episodio rilevante da segnalare.27a giornata: (+)Salernitana-Bologna(-).28a giornata: (+)Roma-Sampdoria(-).29a giornata: (+)Udinese-Monza(-), (+)Lazio-Juve(-), (-)Milan-Empoli(+).30a giornata: (+,+)Bologna-Milan(-,-), (-)Sassuolo-Juventus(+).31a giornata: (-)Monza-Fiorentina(+), (+)Juventus-Napoli(-).32a giornata: (+)Roma-Milan (-), (+,+)Bologna-Juventus(-,-).33a giornata: nessun episodio rilevante da segnalare.34a giornata: (-)Torino-Monza(+).35a giornata: (+)Verona-Torino(-), (+)Monza-Napoli(-), (+)Bologna-Roma(-).36a giornata: (-,+)Napoli-Inter(+,-), (-)Udinese-Lazio(+).37a giornata: nessun episodio rilevante da segnalare.38a giornata:MONZA 11SALERNITANA 8LAZIO 8BOLOGNA 7SPEZIA 7ATALANTA 6VERONA 2UDINESE 2EMPOLI 1NAPOLI 0CREMONESE 0ROMA -1SASSUOLO -1INTER -3MILAN -4LECCE -5FIORENTINA -7SAMPDORIA -8TORINO -14