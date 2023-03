Vedere l'Allianz Stadium con tanti, troppi seggiolini vuoti in questi mesi (soprattutto nella prima parte della stagione) aveva lasciato tristezza e rammarico, ricordando soprattuttoAlla base di questo c'è stato anche un rendimento della squadra sotto le aspettative.In campionato non accadeva dalla gara contro l'Udinese il 7 gennaio. Ma non solo, perché non ci saranno posti vuoti neanche con l'Inter nella semifinale di Coppa Italia, in programma il 4 aprile. Pochissimi biglietti ancora disponibili. Così come per la gara contro lo Sporting Lisbona in Europa League.Una spinta in più per la squadra di Allegri, le cui fortune in questo infuocato mese di aprile passeranno anche dall'Allianz Stadium. Lì, la Juve dovrà provare sia in Coppa Italia che in Europa League a gettare le basi per il passaggio del turno, senza dimenticare la super sfida contro il Napoli.