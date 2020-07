Che Sandro Tonali sia più vicino a Inter e Milan che alla Juventus è una sensazione che abbiamo avuto tutti in questi giorni. In questo raffreddamento della pista che porta al regista del Brescia si è inserita pure la conferma ieri da parte dell'esperto di mercato Gianluca Di Marzio: "Tonali non è stato mollato dal Milan. Era già un'idea di Maldini e Massara, poi piaceva anche a Rangnick. Maldini e Massara hanno richiamato l'agente del giocatore Beppe Bozzo e quindi il Milan c'è. Poi l'Inter si era mossa prima, aveva un accordo col giocatore, ma col Brescia ancora nessuno ha chiuso. Quindi è una partita ancora aperta e sembra essere tutta milanese".