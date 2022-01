4









La Juventus accelera per Nahitan Nandez. E la trattativa potrebbe coinvolgere anche altri giocatori: sia sul fronte delle uscite a centrocampo - una cessione favorirebbe l'arrivo dell'uruguaiano - dove al momento la pista più calda è quella che potrebbe portare Rodrigo Bentancur all'Aston Villa rispetto a quella - che si è raffreddata - di Arthur all'Arsenal. E poi per il discorso contropartite: come riportato da Sky Sport, il Cagliari sta pensando di inserire nell'affare due giocatori di proprietà della Juventus.



Si tratta di Kaio Jorge, attaccante brasiliano classe 2002 arrivato la scorsa estate e poco utilizzato da Allegri; e Filippo Ranocchia, attualmente in prestito al Vicenza. Entrambi andrebbero in Sardegna in prestito, Juventus e Cagliari sono a lavoro: la certezza è che Nandez è un profilo molto gradito ad Allegri per la sua duttilità e alla Continassa cercheranno di accontentare il tecnico.