La pista sembra molto difficile, ma è anche vero che le vie del mercato sono infinite... L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla possibile trattativa dellaper Sofyan, individuato come idea per il centrocampo dopo aver visto svanire altri obiettivi come Sergej Milinkovic-Savic e Franck Kessie. Uno degli ostacoli principali per i bianconeri risiede nella concorrenza: il marocchino della, infatti, è ambito da un club potente come il, che dopo aver ceduto Fred può avvicinarsi alla richiesta viola di 30 milioni di euro. Sullo sfondo, inoltre, resta sempre viva l'opzione araba.- La Juve, secondo la rosea, potrebbe fare un tentativo concreto solo nel caso in cui riuscisse a fare cassa con altre cessioni dal reparto, o se il giocatore si impuntasse convincendo la Fiorentina ad accettare un trasferimento in, magari negli ultimi giorni di mercato. Uno scenario complicato, come dicevamo, ma che lascia comunque aperta qualche speranza. Tanto più ora che, salutati giocatori come Denise Koni, i bianconeri sembrano aver accelerato anche sul fronte delle uscite.