Come racconta Calciomercato.com, senzala Juve ha mostrato il fianco alla Roma lasciando per strada due punti che sembravano vicini oltre che meritati: e pensare che proprio senza Rabiot alla Continassa si pensava di completare la Juve in questa ultima fase di mercato. Tutto fatto nei piani del club, accettata l'offerta del Manchester United da 20 milioni netti più 2 di bonus, la rottura tra mamma Veronique e i Red Devils però è già storia. In caso di cessione, pochi dubbi ci sarebbero riguardo al fatto che la Juve sarebbe riuscita a mettere a segno sia il colpo Memphis Depay che quello di Leandro Paredes.