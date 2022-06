"Non farà felice Allegri", secondo La Gazzetta dello Sport, la possibile partenza di Alvaro Morata. Come riporta la rosea, i termini per il riscatto dell'attaccante spagnolo da parte della Juve sono ormai scaduti, e ora l'Atletico Madrid sembra intenzionato a inserirlo in rosa per rimpiazzare lo svincolato Luis Suarez (peraltro accostato agli stessi bianconeri). Dopo essersi vista respingere tutte le proposte per provare a trattenerlo, compresa quella di un nuovo prestito dopo un rinnovo ad hoc, la Signora potrebbe comunque tornare alla carica nelle prossime settimane sperando di poter alzare l'offerta, magari dopo qualche cessione.



Difficile, infatti, che il tecnico livornese si arrenda di fronte al primo no: come ricorda il quotidiano, era stato proprio lui a gennaio a intervenire per evitare il trasferimento di Morata al Barcellona, convincendolo a restare nonostante l'arrivo di Dusan Vlahovic. Max è convinto delle sue qualità, vuole puntare su di lui anche per la prossima stagione. Se non sarà possibile accontentarlo, servirà un sostituto all'altezza. I profili sondati sono sempre i soliti: Marko Arnautovic, Giovanni Simeone e Luis Muriel, senza dimenticare lo stesso Luis Suarez che, a parametro zero, potrebbe rivelarsi un'occasione.