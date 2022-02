Come racconta il Corriere dello Sport, per Dybala il rilancio si è compiuto; la scossa elettrica generata dal mercato e dall’arrivo di Vlahovic e Zakaria "ha avuto un effetto a cascata sul gruppo e sui singoli. C’è una ragione se Max Allegri ricorda che 'adesso si lavora con un entusiasmo diverso' La percezione quotidiana del tecnico la dice lunga su come sia iniziato davvero un nuovo capitolo della stagione". La testimonianza è l'atteggiamento di Dybala: Paulo sta rispondendo nel migliore dei modi, sul campo. Con reti, assist e prestazioni.