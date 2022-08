Vlahovic sa come sfruttare le attenzioni speciali di Di Maria nei suoi confronti, i numeri dicono che nell’ultima stagione tra Fiorentina e Juventus in ogni singola partita ha tirato nello specchio il doppio rispetto alla media degli attaccanti e ha una percentuale realizzativa del 26%, decisamente maggiore della media ruolo (18%). Allo Stadium, tre mesi fa, Dusan ha fatto il suo ultimo centro, prima di dedicare l’estate a curarsi per liberarsi della pubalgia. Lo racconta Gazzetta.