Il complicatissimo inizio di stagione dellaè evidenziato anche dai numeri e dai risultati. Come scrive La Stampa nell'edizione odiernaquando dopo nove partite le vittorie erano solamente due, proprio come quest'anno. In particolare, il momento attuale è ancora più difficile visto che le tre sconfitte fin qui superano anche quanto accaduto in quell'infausta stagione. Nel 1956 quella Juve arrivò alla fine al nono posto, un posizionamento in classifica che non potrebbe essere minimamente accettato. Per evitare che questo confronto tra le due annate continui, Massimiliano Allegri dovrà invertire la rotta prima dell'inizio del Mondiale.QUANTI IMPEGNI - Sicuramente non mancheranno le occasioni per ribaltare la situazione, visto che come scrive anche il quotidiano, la Juventus è attesa da 12 partite in 40 giorni. Due erano gli obiettivi iniziali fino alla pausa Mondiale come lo stesso allenatore aveva raccontato. Il primo era rimanere agganciati alla vetta della classifica, che al momento dista sette lunghezze. Obiettivo quindi che si è complicato dopo la trasferta di Monza ma ancora fattibile. Molto più difficile invece il passaggio agli ottavi di Champions. Dopo zero punti nelle prime due gare europee, La Stampa definisce un "miracolo" questo traguardo.