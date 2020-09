5









Una tentazione. Forte. Anche per ascoltare i desideri di Ronaldo, che non è poco. Andrea Pirlo sta pensando di lanciare subito nella mischia il nuovo, vecchio arrivato: sarà pronto Alvaro Morata per ri-debuttare contro la Roma? Intanto, è a disposizione. Intanto, c'è. E per la Juve, che ha cercato per settimane un nove sul quale appoggiarsi, neanche questo pare poco. Anzi. I MOVIMENTI - Come ricorda Tuttosport, nonostante Alvaro abbia svolto soltanto pochi allenamenti alla Continassa, nell'ambiente bianconero è rimasto uno di casa. E a chiederlo subito in campo sarebbe stato proprio CR7. Conosce bene tutti, e con Ronaldo ha vinto tutto nel 2016-2017. Poi Danilo, Chiellini e Bonucci: il blocco difensivo con cui ha legato particolarmente, senza dimenticare il Maestro in panchina che ha saputo lanciarlo nell'ultimo anno alla Juventus da calciatore. Ecco, a proposito di lanci: l'idea di Pirlo s'incastra proprio in questa possibilità. La velocità di Alvaro potrebbe aprire nuovi varchi, tanti spazi, più chance di andare ad attaccare una difesa forte ma non impenetrabile come quella giallorossa. Un proiettile, Morata: e il grilletto, Bonucci, è pronto a premerlo.