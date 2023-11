DaAnche nel 2023 l'Oval Lingotto - dal 2 al 5 novembre - è la casa di Artissima, l'unica fiera in Italia dedicata esclusivamente al contemporaneo.Artissima e Juventus, dunque, continuano a dialogare e per questa edizione propongono un inedito episodio del progetto "Artissima Junior", nato nel 2018 con l'obiettivo di dedicare uno spazio, durante la fiera, ai bambini tra i 6 e gli 11 anni per offrire loro nuove chiavi di lettura dell'arte contemporanea che attivino contestualmente una riflessione sui valori cardine del gioco e dello sport e del concetto di squadra.Questa edizione di Artissima Junior avrà come protagonista l'artista tutor Eugenio Tibaldi, nato ad Alba nel 1977.In che modo? Attraverso un parallelismo tra forme animali che vivono le profondità marine e quelle che abitano il cielo, Tibaldi porta con un gesto poetico, estetico e concettuale i piccoli partecipanti a prendere coscienza della loro natura di esseri umani come speciale, in quanto capace attraverso sogni, creatività, visioni, evoluzioni scientifiche e tecnologiche di provare emozioni ed empatia verso "l'altro" - annullando i confini - e di vivere il mare e il cielo, anche se fisicamente costretta a restare sulla Terra.L'iniziativa, dal titolo "BE NET" - che significa sia "essere Rete" che "essere netto" - richiama il concetto di trasformazione, crescita e collettività perchè in entrambe le sue accezioni si rintraccia, alla base, uno slancio che va oltre la volontà e si insinua nello spazio del divenire.Il workshop mira ad attivare un processo di relazione e interazione che porta a ragionare in primo luogo sulla stessa fisicità e sull’importanza di percepire empatia verso l’altro. Il processo creativo che porta alla produzione di un’opera corale fa comprendere ai partecipanti - come già detto bambini dai sei agli undici anni, in una fascia formativa fondamentale - il valore della relazione e della comunità e la capacità di valorizzare i singoli contributi nell’equilibrio inatteso del gioco di squadra.E allora, tutti ad Artissima Junior!Venerdì 4 e sabato 5: dalle ore 14:00 alle ore 19:00; domenica 6 novembre dalle ore 14:00 alle ore 18:00.