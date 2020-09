1









Kulusevski, Demiral, Arthur, De Sciglio, Bonucci, McKennie, Douglas Costa, Vrioni, Alex Sandro, Portanova e Buffon. Questa, ovviamente non sotto forma di undici di formazione, la squadra che ha vinto la classica partitella di fine allenamento. A renderlo noto è la foto pubblicata da Leonardo Bonucci a fine seduta: ecco il "winning team", che mostra come i nuovi si stiano già adattando allo stile vincente della squadra. Nel gruppo, infatti, ci sono praticamente tutti i grandi colpi dell'estate: da Dejan Kulusevski al centrocampista brasiliano Arthur, quindi anche McKennie. Niente male, insomma, l'impatto. In attesa della Sampdoria, belle sensazioni...