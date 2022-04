Come racconta La Gazzetta dello Sport, un anno fa il mondo scopriva la Superlega, annunciata il 18 aprile e cancellata in fretta da rinunce in serie e proteste dei tifosi. Quella partita è ancora aperta - si aspetta per fine 2022 la pronuncia della Corte di giustizia Ue sulla legittimità del ruolo dell’Uefa - ma i fronti su cui sono impegnati Agnelli e la Juve sono molto ampi.