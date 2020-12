Qual è stata la partita migliore del 2020? Nella classifica di Tuttosport, pochi dubbi: nessuna gara batte lo 0-3 che la Juventus di Andrea Pirlo ha maturato a Barcellona. Uno dei diversi 'alti' di questa squadra, nonostante in campionato la classifica non sia esattamente quella attesa. Ma la gara del Camp Nou, quel Barça-Juve dell'otto dicembre, ha davvero tutto per restare tra le partite del decennio. La migliore dell'anno, anche per come e quando è arrivata: dopo la paura del derby, con il ricordo ancora fresco dello 0-2 finale. Bastava una bella prestazione, i bianconeri hanno optato per lo show. Ottenendo un primo posto fondamentale.