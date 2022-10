Duro colpo in casa, che sarà costretto a saltare diverse gare a causa della lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Come ha comunicato la stessa Juventus, il brasiliano starà fuori 20 giorni. Ecco allora chea guardato il calendario per capire quale potrebbe essere la partita in cui l'ex Torino rientrerà in campo. Come riporta Tuttosport, il tecnico bianconero spera di averlo a disposizione per il big match di campionato contro l'Inter, in programma il 6 novembre. I tempi sono stretti, per questo al momento è una speranza e non una certezza.