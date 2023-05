Una smorfia di disappunto, le mani sul volto, le lacrime. Si è conclusa così, dopo appena 21 minuti, la partita di Paul, tornato titolare con la maglia dellanella sfida contro la. Niente da fare per il Polpo, fermato per l'ennesima volta da un, al quadricipite sinistro. Dolorosissima, per i tifosi bianconeri, l'immagine della sua uscita dal campo, con la maglietta alzata a coprire il volto rigato dalle lacrime, probabilmente di delusione, oltre che di dolore.Per lui anche una pacca affettuosa di Massimiliano, che aveva scelto di dargli fiducia dal primo minuto dopo una stagione tormentatissima, in cui solo ora sembrava iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel. Sul terreno di gioco al suo posto Arek, ad affiancare Dusan Vlahovic. Le condizioni di Pogba, naturalmente, saranno valutate nelle prossime ore, anche per stabilire l'iter riabilitativo e i tempi di recupero. Ammutolito lo Stadium, quasi incredulo dinnanzi all'enorme sfortuna del numero 10 bianconero, applaudito al momento della sua uscita dal campo anche dai tifosi della squadra ospite.