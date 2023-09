Tra i giocatori che ancora non sono tornati alla Continassa e non lo faranno in giornata, c'è Danilo. Il capitano della Juve è sceso in campo questa notte con il Brasile, vincendo 1-0 contro il Perù, partita che era valida per le qualificazioni ai mondiali. Danilo è partito titolare, come nella partita precedente ed è rimasto in campo quasi tutto il match, uscendo solo all'85esimo.