Qualcuno storcerà il naso, in molti non saranno d’accordo, ma l’etichetta che si può appiccicare addosso a questaè quella diCome può essere definita provinciale una squadra come la Juventus e con un monte ingaggi così alto? Primo, non per nulla diciamo di lusso. Ma l’attitudine è quella; quella di una squadra che conosce i propri difetti, che gioca sui propri punti forti, che non ha vergogna di chiudersi in difesa se serve,Lasembra a tratti imbattibile quando interpreta le partite in questo modo, ma c’è un errore che non deve commettere. Non deve sentirsi arrivata, deve essere sorda agli elogi, deve tenersi dentro e fare tesoro delle difficoltà della passata stagione.E lo ha dimostrato la partita di questa sera contro la Salernitana. Un approccio shock, l’erroraccio die il gol di. L’approccio è stato poi fatale, o quasi in termini di risultato, in partite come quella di Genova o contro il Monza. Se si abbassa la tensione, se si perde la puara di prendere gol, inevitabilmente si rischia grosso.