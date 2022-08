Come racconta Tuttosport, nelle amichevoli non conta il punteggio, si sa, però a nessuno piace prendere quattro sberle, figuriamoci a una settimana dall’esordio in Serie A.. "Insomma, non ci voleva proprio, ma del resto misurarsi contro top club d’Europa comporta questo tipo di rischi: con il Barcellona era arrivato un pari in America, con il Real una sconfitta indolore o quasi, stavolta il colpo è più forte", scrive il quotidiano..