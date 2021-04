Cristiano Ronaldo deciderà in prima persona, con la valida consulenza del super procuratore Jorge Mendes, il proprio futuro alla Juventus relativamente alla prossima stagione. Questo è piuttosto chiaro. Ora, voi vi immaginate quale potrebbe essere la posizione di CR7 nel caso in cui la sua squadra non si qualificasse alla Champions League? Noi sì... e se aggiungiamo il disastro economico per la Juve che deriverebbe da un arrivo in classifica sotto al 4° posto (qualcuno ha detto 80 milioni?) con conseguente necessità di abbattere drasticamente il monte ingaggi, non ci vuole un indovino: Juve, no Champions, addio Ronaldo.

Se quindi consideriamo, giustamente, la partita di oggi contro il Napoli come una sorta di spareggio per accedere alla prossima edizione della massima competizione per club, non ci vuole nemmeno un Aristotele per formulare il sillogismo: dalla partita, o se vogliamo allargare il raggio, dal duello con il Napoli passerà la permanenza o meno di Ronaldo alla Juventus!