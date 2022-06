Dopo più di un decennio, la storia di amore tra la Juventus e Giorgio Chiellini è giunta al termine e, finite le lacrime è doveroso capire da dove e come ripartire. E' chiaro che l'attuale Campione d'Europa è difficile da rimpiazzare, ma viene impossibile pensare che non verrà coperta adeguatamente da Madama. I profili messi nel mirino della Signora sono diversi e i nomi sono tutti di alto gradimento. Da Bremer, a Molina, fino a Milenkovic e al sogno Koulubaly che, al momento è finito in cima alla lista dei desideri dalle parti della Continassa. Sia chiaro, fare un altro colpo alla Higuain è difficile, ma il ritardo nel rinnovo del contratto obbliga la Juve ad andare fino in fondo.