Giovannioggi è stato chiaro e ha ripetuto quello che, ormai, per la dirigenza della Juventus è un mantra: ", siamo attenti, ma la ricerca non è spasmodica. La squadra era stata pensata conma stiamo tenendo botta, il mister è stato bravo, i giocatori si sono fatti trovare pronti".Nessun colpo a effetto, d’altronde la situazione economica non lo permetterebbe, ma non è questo l’unico motivo. Alle linee guida della dirigenza, infatti, si uniscono le parole di poche settimane fa pronunciate da Allegri: il gruppo viene prima di tutto, dal mercato può arrivare solo chi si metterà a disposizione senza andare a creare crepe nel gruppo granitico tanto faticosamente costruito in questi mesi.E quindi al mercato delle occasioni si guarda. Ai calciatori in rotta con i club di appartenenza o che sono in scadenza di contratto.