Quattro juventini per un 'capitano' che può passare a una delle squadre con cui c'è la rivalità più forte. Tutto normale, nel calcio di oggi. Ma è tutto ancora da decidere, perché la carta rinnovo resta l'opzione più probabile per l'argentino, in questo momento ancora in attesa di capire le intenzioni della Juventus.



La Gazzetta dello Sport in edicola ha intervistato quattro campioni del passato bianconero. Da Sergio Brio a Emanuele Giaccherini, passando per Massimo Mauro e Alessio Tacchinardi. Vittorie, sì, ce ne sono. E anche importanti. Per questo, capire Paulo è stato anche un po' più semplice.



