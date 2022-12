Westonè arrivato a Torino dallonell'estate del 2020. Inizialmente con la formula delda 4,5 milioni di euro con diritto di riscatto trasformabile in obbligo. Il 3 marzo del 2021 la Juventus ha esercitato ilper 18,5 milioni di euro pagabili in tre esercizi e per cui potrebbero maturare altri bonus fino a 6,5 milioni di euro (maturati per circa 3 milioni). Cifre che sul bilancio della Vecchia Signora hanno certamente un peso.Appena arrivato Westontifosi e addetti ai lavori. Inserimenti, gol importanti e un grande spirito di sacrificio. Poi i numerosi infortuni l'hanno costretto a stare lontano dal campo e cosi. Ecco che, potrebbe essere lui il giocatore che la Juventus sacrificherà nel mercato di gennaio. Per lui non mancano le estimatrici. Premier League e Bundesliga su tutte, infatti, come riferisce Calciomercato.com, ci sono già. Per cederlo Madama vorrebbe non meno didi euro. Una cifra importante dalla sua cessione che Madama potrebbe subito investire per un nuovo colpo di mercato.