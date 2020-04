La forza della rosa della Juventus, in questa stagione, è stata senz'altro la profondità. Per questo, come riporta Sky Sport, c'è un dato significativo che lo dimostra. Infatti, su 26 partite giocate e 78 potenziali sostituzioni da effettuare, i bianconeri le hanno sfruttate tutte e 78. Al pari della Lazio - 78 cambi anche per Inzaghi - e una in più della Roma.