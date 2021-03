Dal sito ufficiale della Juventus: "UN ALTRO RECORD DI RONALDO - Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore a segnare più di 20 gol in ciascuna delle ultime 12 stagioni nei primi cinque campionati europei. FORTEZZA ALLIANZ - La Juventus ha vinto ognuna delle ultime sei partite casalinghe di Serie A, mantenendo la porta inviolata nelle ultime quattro. SUPERSOSTITUZIONI - La Juventus ha segnato nove gol con i subentranti in Serie A in questa stagione, di cui quattro contro lo Spezia. CR600 - Cristiano Ronaldo ha giocato la sua 600esima partita di campionato. RONALDO CONTRO LE NEOPROMOSSE - L'attaccante ha trovato il fondo della rete in 10 delle sue 11 partite contro squadre neopromosse in Serie A, segnando 14 gol in queste partite. 60 SECONDI - Álvaro Morata ha segnato appena 60 secondi dopo essere entrato dalla panchina, il gol più veloce segnato da un sostituto della Juventus in Serie A in questa stagione. FEDEXPRESS Federico Chiesa ha segnato sette gol finora, facendo meglio solo in una sola stagione di Serie A nel 2019-20 (10 gol)".